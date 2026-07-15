Минздрав Ирана: более 260 человек были ранены в результате ударов США

Более 260 человек получили ранения в результате последних американских ударов по Ирану.

Представитель минздрава Хосейн Керманпур заявил CNN, что среди пострадавших как минимум три женщины и трое детей. 222 раненых после оказания помощи были выписаны из больниц.

Ранее представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что за последние дни в результате ударов США по южным районам страны погибли более 30 мирных жителей. Иранская армия также сообщила о гибели как минимум семи военнослужащих при ночном ударе по базе на юго-востоке страны.

CNN отмечает, что не может независимо подтвердить приведенные иранской стороной данные.