Минздрав Ирана: более 260 человек были ранены в результате ударов США
время публикации: 15 июля 2026 г., 17:08 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 17:08
Более 260 человек получили ранения в результате последних американских ударов по Ирану.
Представитель минздрава Хосейн Керманпур заявил CNN, что среди пострадавших как минимум три женщины и трое детей. 222 раненых после оказания помощи были выписаны из больниц.
Ранее представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что за последние дни в результате ударов США по южным районам страны погибли более 30 мирных жителей. Иранская армия также сообщила о гибели как минимум семи военнослужащих при ночном ударе по базе на юго-востоке страны.
CNN отмечает, что не может независимо подтвердить приведенные иранской стороной данные.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2026