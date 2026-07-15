"Гаарец": в минтрансе обсуждают способы сократить приезд израильтян из-за границы на выборы

Издание "Гаарец" со ссылкой на свои источники пишет, что высокопоставленные сотрудники министерства транспорта обсуждают возможные меры, которые позволят сократить число израильтян, прилетающих из-за рубежа для участия в выборах.

Издание утверждает, что в министерстве опасаются, что десятки тысяч проживающих за границей израильтян в случае приезда проголосуют за партии, не поддерживающие партии нынешней коалиции Биньямина Нетаниягу.

По информации "Гаарец", среди обсуждаемых вариантов – ограничение количества слотов для чартерных рейсов в преддверии выборов. Кроме того, правительство может использовать нехватку мест для стоянки самолетов в аэропорту "Бен-Гурион", связанную с размещением американских дозаправщиков, чтобы затруднить прием гражданских самолетов.

В публикации говорится, что в министерстве транспорта отказались комментировать эту информацию. При этом в интервью радиостанции "Кан Бет" представитель министерства заявил, что информация "Гаарец" не соответствует действительности.