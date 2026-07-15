CENTCOM: США не пропустили в Иран два торговых судна, пытавшихся прорвать блокаду
время публикации: 15 июля 2026 г., 16:58 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 16:59
Центральное командование армии США (CENTCOM) сообщило, что американские военные заставили изменить курс два торговых судна, которые пытались прорвать морскую блокаду иранских портов.
Оба инцидента произошли в последние 17 часов, после вступления в силу блокады.
В командовании заявили, что силы США продолжают следить за соблюдением блокады и готовы обеспечить ее выполнение.
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