CENTCOM: США не пропустили в Иран два торговых судна, пытавшихся прорвать блокаду

Центральное командование армии США (CENTCOM) сообщило, что американские военные заставили изменить курс два торговых судна, которые пытались прорвать морскую блокаду иранских портов.

Оба инцидента произошли в последние 17 часов, после вступления в силу блокады.

В командовании заявили, что силы США продолжают следить за соблюдением блокады и готовы обеспечить ее выполнение.