Прокуратура сообщила о раскрытии убийства Алексея Каменина в Ашкелоне
время публикации: 15 июля 2026 г., 16:17 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 16:52
Прокуратура Южного округа сообщила о раскрытии убийства Алексея Каменина, жителя Ашкелона. В ближайшее время будет предъявлено обвинение 20-летнему соседу покойного.
Убийство было совершено 1 июня. По данным следствия, между Камениным и подозреваемым произошел конфликт из-за места на парковке. Подозреваемый набросился на Каменина с ножом, нанеся ему тяжелое ранение в верхнюю часть тела, от которого он скончался в больнице.
Прокуратура Южного округа обратилась в суд с просьбой о продлении содержания подозреваемого под стражей до окончания судебного разбирательства.
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