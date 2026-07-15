Прокуратура сообщила о раскрытии убийства Алексея Каменина в Ашкелоне

Прокуратура Южного округа сообщила о раскрытии убийства Алексея Каменина, жителя Ашкелона. В ближайшее время будет предъявлено обвинение 20-летнему соседу покойного.

Убийство было совершено 1 июня. По данным следствия, между Камениным и подозреваемым произошел конфликт из-за места на парковке. Подозреваемый набросился на Каменина с ножом, нанеся ему тяжелое ранение в верхнюю часть тела, от которого он скончался в больнице.

Прокуратура Южного округа обратилась в суд с просьбой о продлении содержания подозреваемого под стражей до окончания судебного разбирательства.