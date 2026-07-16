Хакер Эхуд Тененбаум, "The Analyzer", задержан в Европе по подозрению в содействии мошенникам

Израильтянин Эхуд Тененбаум, известный под прозвищем "The Analyzer", был задержан в Польше и экстрадирован в Нидерланды. Следствие подозревает его в ключевой роли в международной преступной сети, занимавшейся мошенничеством под видом инвестиций.

По данным нидерландской полиции, злоумышленники использовали фальшивую рекламу с изображениями известных людей, убеждая жителей Нидерландов и Бельгии вкладывать деньги в якобы прибыльные проекты. Более 200 потерпевших лишились десятков миллионов евро, а общий доход сети, по оценке следствия, превышал 100 млн евро в месяц.

47-летнего Эхуда Тененбаума задержали 26 мая в польском аэропорту по запросу властей Нидерландов. Сейчас он находится под стражей. Полиция утверждает, что его технические знания позволяли преступной организации долгое время избегать разоблачения.

Эхуд Тененбаум получил известность в 1998 году, когда в возрасте 18 лет был задержан после взлома компьютерных систем NASA, Пентагона, американских военных и Кнессета. В Израиле его приговорили к полутора годам заключения, из которых он отбыл восемь месяцев.