Впервые: больше половины конгрессменов-демократов выступили против военной помощи Израилю

103 члена Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии проголосовали в поддержку инициативы, предусматривающей прекращение выделения Израилю ежегодной военной помощи.

Инициатива, оформленная как поправка к закону об оборонных расходах, была отвергнута 314 голосами против 104. Однако большая часть демократической фракции в Конгрессе выступила за прекращение помощи, что стало сломом политического консенсуса, существовавшего в США на протяжении десятилетий.

Фактический раскол в партии – свидетельство роста влияния так называемого "прогрессивного" крыла демократов, занимающего антиизраильскую позицию. Как ожидается, данная тенденция еще более усилится в результате промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся нынешней осенью.

Отметим, что два года назад в поддержку подобной инициативы проголосовали всего 37 демократов. "Это поворотный момент. Мы ясно заявляем Нетаниягу: дни, когда у него был карт-бланш на ведение войн и совершение военных преступлений, прошли – по крайнем мере, среди демократов", – цитирует CNN председателя "прогрессивной" фракции Грега Касара.