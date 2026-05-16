Ближний Восток

Министр внутренних дел Пакистана прибыл в Тегеран для "содействия мирному процессу"

Иран
Пакистан
Война с Ираном
время публикации: 16 мая 2026 г., 18:11 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 18:24
Министр внутренних дел Пакистана прибыл в Тегеран для "содействия мирному процессу"
AP Photo/K.M. Chaudary

Министр внутренних дел Пакистана прибыл в Тегеран, чтобы "способствовать" мирным переговорам между Ираном и США, которые зашли в тупик, несмотря на хрупкое перемирие, сообщают иранские СМИ.

"Сегодня Мохсин Накви прибыл в Иран с официальным двухдневным визитом в рамках продолжающихся усилий Пакистана по содействию переговорам и укреплению регионального мира", – сообщает информационное агентство Tasnim.

Министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени принимает Накви, чей визит в Тегеран состоялся спустя несколько дней после визита влиятельного командующего пакистанской армией генерала Асима Мунира.

Исламабад активно выступает посредником на мирных переговорах между Ираном и США.

