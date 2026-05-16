"Аль-Ахбар" о консультациях, цель которых – предотвращение срыва переговоров по Газе

"Аль-Ахбар", связанная с "Хизбаллой", сообщила со ссылкой на египетские источники, что "в последние часы велись интенсивные консультации с целью предотвратить срыв очередного раунда переговоров по Газе".

По их словам, это происходит на фоне требований Израиля о демилитаризации сектора Газы в рамках второго этапа соглашения о прекращении огня. Источники утверждают, что Израиль не выполнил условия первого этапа.

В отчете также отмечается, что делегация палестинских фракций, как ожидается, вернется в Каир в ближайший вторник для продолжения дискуссий.

Новостная редакция "Кан 11" получила доступ к отчету одной из западных разведок, который свидетельствует о радикальном изменении настроений в секторе Газы и значительном снижении поддержки террористической группировки ХАМАС.

Согласно отчету, основанному на материалах, захваченных в Газе, большинство жителей выступает за отстранение ХАМАСа от власти и его разоружение. Население осознает, что это условие восстановления сектора.

Руководству группировки известно об изменении общественных настроений в Газе и о значительном снижении поддержки "сопротивления". Жители сектора обсуждают вопрос об возможных альтернативах ХАМАСу – на фоне продолжающихся усилий по реализации соглашения по Газе.