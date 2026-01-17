x
17 января 2026
|
последняя новость: 12:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 января 2026
|
17 января 2026
|
последняя новость: 12:16
17 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Верховный лидер Ирана подверг резкой критике Дональда Трампа

Иран
время публикации: 17 января 2026 г., 12:16 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 12:23
Верховный лидер Ирана подверг резкой критике Дональда Трампа
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил в субботу, 17 января, на религиозном мероприятии и подверг резкой критике президента США Дональда Трампа: "Мы считаем президента США виновным в жертвах, ущербе, причиненном нам, и клевете в адрес иранской нации".

Накануне президент США Дональд Трамп косвенно подтвердил, что не намерен атаковать Иран. В ответ на вопрос журналистов, убедил ли его кто-либо в последние дни не атаковать Иран, он ответил: "Никто меня не убеждал, я убедил себя сам". При этом президент повторил утверждение о том, что Иран отменил массовые казни, подчеркнув, что "это имело большое значение".

Также Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что 800 казней через повешение в Иране были отменены и резюмировал: "Я уважаю тот факт, что иранское руководство отменило более 800 казней через повешение, спасибо!".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook