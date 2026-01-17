Иран: силы безопасности контролируют ситуацию, а массовые уличные акции практически прекратились

В Иране массовые антиправительственные протесты, вспыхнувшие в конце декабря 2025 года на фоне экономического недовольства, в последние дни постепенно сходят на нет.

Накануне президент США Дональд Трамп косвенно подтвердил, что не намерен атаковать Иран. В ответ на вопрос журналистов, убедил ли его кто-либо в последние дни не атаковать Иран, он ответил: "Никто меня не убеждал, я убедил себя сам". При этом президент повторил утверждение о том, что Иран отменил массовые казни, подчеркнув, что "это имело большое значение".

Также Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что 800 казней через повешение в Иране были отменены и резюмировал: "Я уважаю тот факт, что иранское руководство отменило более 800 казней через повешение, спасибо!".

Жители Тегерана и других крупных городов сообщают о спокойствии на улицах после жесткого подавления, силы безопасности в значительной степени контролируют ситуацию, а массовые уличные акции практически прекратились. Местные СМИ и международные корреспонденты отмечают, что столица остается относительно тихой уже несколько дней подряд.

По данным правозащитной организации HRANA, число погибших в ходе протестов превысило 3 000 человек, включая 2885 протестующих, что делает эти столкновения одними из самых кровавых с момента Исламской революции 1979 года. В то же время произошел незначительный рост активности интернета после нескольких дней почти полной блокировки, что позволило частично восстановить связь внутри страны.

Кроме того, правозащитные источники сообщают о масштабных арестах: число задержанных, по данным некоторых активистов, приближается к 19000–20000 человек. Эти аресты проводились повсеместно по всей стране в ходе кампании по подавлению протестов.

Иранские власти официально не публиковали свои данные по числу погибших и задержанных, а заявления официальных представителей существенно ниже оценок активистов, что вызывает обеспокоенность международного сообщества и правозащитных организаций.