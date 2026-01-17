Госдеп США отреагировал на слова Хаменеи: "Не играйте с Трампом"

Госдепартамент США отреагировал на речь верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в которой тот обвинил президента Дональда Трампа в жертвах во время протестов в своей стране и назвал волнения "американским мятежом".

В официальном сообщении госдепа на фарси в социальной сети X было сказано: "Мы получили сообщения о том, что Исламская республика готовит варианты атак на американские базы. Как неоднократно подчеркивал президент Трамп – все варианты остаются на столе. Если режим атакует американские объекты, он столкнется с очень мощной силой. Не играйте в игры с президентом Трампом".