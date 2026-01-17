x
17 января 2026
17 января 2026
17 января 2026
последняя новость: 13:42
17 января 2026
Ближний Восток

Госдеп США отреагировал на слова Хаменеи: "Не играйте с Трампом"

время публикации: 17 января 2026 г., 13:32 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 14:02
Госдеп США отреагировал на слова Хаменеи: "Не играйте с Трампом"
AP Photo/Charles Dharapak

Госдепартамент США отреагировал на речь верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в которой тот обвинил президента Дональда Трампа в жертвах во время протестов в своей стране и назвал волнения "американским мятежом".

В официальном сообщении госдепа на фарси в социальной сети X было сказано: "Мы получили сообщения о том, что Исламская республика готовит варианты атак на американские базы. Как неоднократно подчеркивал президент Трамп – все варианты остаются на столе. Если режим атакует американские объекты, он столкнется с очень мощной силой. Не играйте в игры с президентом Трампом".

