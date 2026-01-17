Трамп пригласил Эрдогана и ас-Сиси присоединиться к "Совету мира"
время публикации: 17 января 2026 г., 14:39 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 14:52
Канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что президент США Дональд Трамп направил Эрдогану письмо с приглашением присоединиться к "Совету мира" для управления сектором Газы.
Параллельно с этим министерство иностранных дел Египта объявило, что президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси также рассматривает предложение о вступлении в "Совет мира".
Ранее Трамп официально объявил о составе "Совета мира" для управления сектором Газы.