Трамп пригласил Эрдогана и ас-Сиси присоединиться к "Совету мира"

Канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что президент США Дональд Трамп направил Эрдогану письмо с приглашением присоединиться к "Совету мира" для управления сектором Газы.

Параллельно с этим министерство иностранных дел Египта объявило, что президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси также рассматривает предложение о вступлении в "Совет мира".

Ранее Трамп официально объявил о составе "Совета мира" для управления сектором Газы.