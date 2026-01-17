x
17 января 2026
17 января 2026
Ближний Восток

Трамп пригласил Эрдогана и ас-Сиси присоединиться к "Совету мира"

Газа
Турция
США
Египет
время публикации: 17 января 2026 г., 14:39 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 14:52
Трамп пригласил Эрдогана и ас-Сиси присоединиться к "Совету мира"
Turkish Presidency via AP

Канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что президент США Дональд Трамп направил Эрдогану письмо с приглашением присоединиться к "Совету мира" для управления сектором Газы.

Параллельно с этим министерство иностранных дел Египта объявило, что президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси также рассматривает предложение о вступлении в "Совет мира".

Ранее Трамп официально объявил о составе "Совета мира" для управления сектором Газы.

