Президент США Дональд Трамп официально объявил о составе "Совета мира" для управления сектором Газы.

Состав "Совета мира":

Дональд Трамп – председатель;

Марко Рубио – госсекретарь США;

Стив Виткофф – специальный посланник президента США на Ближнем Востоке;

Джаред Кушнер – инвестор, зять президента США;

Тони Блэр – бывший премьер-министр Великобритании;

Марк Роуэн – американский миллиардер, глава Apollo Global Management;

Аджай Банга – президент Всемирного банка;

Роберт Гэбриел – заместитель советника президента США по национальной безопасности.

Для оперативного управления создается "Исполнительный совет Газы". В него, помимо членов основного Совета, вошли представители стран региона и международные эксперты:

Хакан Фидан – министр иностранных дел Турции;

Хасан Рашад – глава разведки Египта;

Рим Аль-Хашими – министр ОАЭ по международному сотрудничеству;

Якир Габай – израильско-кипрский миллиардер;

Николай Младенов – бывший спецкоординатор ООН, который станет связующим звеном между международным Советом и палестинской администрацией.

Предполагается, что "Совет мира" будет контролировать работу нового палестинского правительства технократов во главе с доктором Али Шаатом. Основные задачи – восстановление гражданских институтов, инфраструктуры и привлечение масштабных инвестиций. Безопасность на месте постепенно должна перейти от ЦАХАЛа к международным силам стабилизации (ISF).

14 января сообщалось, что Трамп обдумывает вариант, при котором премьер-министра Великобритании Кира Стармера и лидеров ряда других союзных стран включат в "Совет мира", который должен курировать послевоенное управление сектором Газы и его восстановление. Британское издание The Telegraph писало, что в "совет" могут быть включены также представители Германии, Франции, Италии, Саудовской Аравии, Катара, Египта и Турции.

Параллельно обсуждался состав "исполнительного совета", в который, среди прочих, могут войти экс-премьер Великобритании Тони Блэр, зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стив Виткофф. Этот орган должен играть ключевую роль в реализации второго этапа соглашения и контроле над технократической палестинской администрацией.

Также сообщалось, что бывший заместитель министра планирования и международного сотрудничества Палестинской администрации Али Шаат возглавил Комитет по управлению сектором Газы – правительство технократов, создание которого предусматривается планом президента США Дональда Трампа. Шаат был практически неизвестен широкой публике. Он родился в 1958 году в Хан-Юнисе, на юге сектора, находившегося тогда под египетской оккупацией, получил инженерное образование в Каире и стал чиновником ПА. В своем первом интервью он заявил, что предстоит не восстановление Газы, а ее строительство заново. Особое внимание он уделил вопросам водоснабжения и обеспечение жителей, многие из которых стали беженцами, качественной питьевой водой: "Это необходимо и школам, и больницам, которые были уничтожены". Из руин, оставшихся после двух лет военных действий, Шаат предложил создать искусственный остров, чтобы увеличить территорию сектора.

Согласно арабским СМИ, состав новой администрации сектора был совместно определен ХАМАСом и ФАТХом и утвержден на встрече в Каире палестинскими фракциями. Он не вызвал возражений ни у Израиля, ни у США. Представитель ХАМАСа заявил агентству Reuters, что приветствует создание комитета, добавив, что движение готово передать ему ответственность.