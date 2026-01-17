США сообщили о ликвидации опасного террориста в Сирии
Командование центральным округом арии США (Centcom) сообщило о ликвидации на северо-западе Сирии террориста Билаля Хасана аль-Джасима, связанного с "Аль Каидой".
Согласно опубликованной информации, он был связан с террористом, совершившим нападение на американских солдат в прошлом месяце. В результате той диверсии погибли двое солдат армии США и военный переводчик.
Сообщается, что в последние недели подверглись атаке более 100 объектов террористов "Исламского государства".