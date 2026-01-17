СМИ: в Иране возобновляются занятия в школах

Иранские власти приняли решение возобновить работу школ в Тегеране и в других городах страны, сообщают западные СМИ.

Согласно опубликованной информации, занятия в школах были прерваны на неделю в связи с волной протестов .

Экзамены в университетах также возобновляются, и они состоятся 24 января.

Ранее сообщалось, что массовые антиправительственные протесты, вспыхнувшие в конце декабря 2025 года на фоне экономического недовольства, в последние дни постепенно сходят на нет.

Жители Тегерана и других крупных городов сообщают о спокойствии на улицах после жесткого подавления, силы безопасности в значительной степени контролируют ситуацию, а массовые уличные акции практически прекратились. Местные СМИ и международные корреспонденты отмечают, что столица остается относительно тихой уже несколько дней подряд.