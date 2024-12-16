Израильская делегация вылетела в Катар для переговоров по заложникам

Израильская делегация вылетела в Катар для продолжения опосредованных переговоров с ХАМАСом по сделке, которая должна привести к освобождению части израильских заложников. По информации телеканала "Кан-11", делегация получила "ограниченный мандат" на обсуждение условий сделки.

11-й телеканал вечером 16 декабря передал, что в Израиле надеются, что сделка будет заключена до конца месяца при том, что все еще существуют разногласия, в том числе, касающиеся числа заложников, которые будут освобождены "по гуманитарным соображениям" на первом этапе. Источники, на которые ссылается телеканал, говорят, что ХАМАС не знает местонахождения всех заложников, которые должны были быть освобождены по гуманитарным соображениям, и предлагают к освобождению меньше похищенных, чем требует Израиль.

Вечером 16 декабря канцелярия премьер-министра сообщила, что Биньямин Нетаниягу встретился с Адамом Бёлером, специальным посланником Дональда Трампа по делам заложников.