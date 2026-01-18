Сирийские источники: правительство аш-Шараа и курдские силы договорились о прекращении огня

Сирийские государственные СМИ сообщили о достижении соглашения о немедленном прекращении огня между правительственными войсками и курдскими "Сирийскими демократическими силами" (SDF). Согласно договоренности, курдские формирования передают под контроль правительства Сирии территории и природные ресурсы, которые находились в их распоряжении. Это соглашение может стать переломным моментом в многолетнем противостоянии между Дамаском и курдскими структурами на севере страны.

Перемирию предшествовало стремительное наступление сирийской армии на позиции SDF в северных регионах. В ходе молниеносной операции правительственные войска захватили стратегически важный город Табка, продвигаясь к ключевому городу Эр-Ракка. Успешное наступление сирийских сил создало предпосылки для переговоров и фактически поставило курдские формирования перед необходимостью искать политическое решение конфликта.

Издание Asharq Al-Awsat написало, что соглашение предусматривает интеграцию SDF в сирийскую армию.