x
18 января 2026
|
последняя новость: 18:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 января 2026
|
18 января 2026
|
последняя новость: 18:59
18 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Сирийские источники: правительство аш-Шараа и курдские силы договорились о прекращении огня

Сирия
Курды
время публикации: 18 января 2026 г., 18:19 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 18:19
Сирийские источники: правительство аш-Шараа и курдские силы договорились о прекращении огня
AP Photo/Ghaith Alsayed

Сирийские государственные СМИ сообщили о достижении соглашения о немедленном прекращении огня между правительственными войсками и курдскими "Сирийскими демократическими силами" (SDF). Согласно договоренности, курдские формирования передают под контроль правительства Сирии территории и природные ресурсы, которые находились в их распоряжении. Это соглашение может стать переломным моментом в многолетнем противостоянии между Дамаском и курдскими структурами на севере страны.

Перемирию предшествовало стремительное наступление сирийской армии на позиции SDF в северных регионах. В ходе молниеносной операции правительственные войска захватили стратегически важный город Табка, продвигаясь к ключевому городу Эр-Ракка. Успешное наступление сирийских сил создало предпосылки для переговоров и фактически поставило курдские формирования перед необходимостью искать политическое решение конфликта.

Издание Asharq Al-Awsat написало, что соглашение предусматривает интеграцию SDF в сирийскую армию.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 января 2026

Армия Сирии взяла под контроль крупные месторождения нефти и газа
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 января 2026

СМИ: армия Сирии продвигается в курдские районы, CENTCOM призвал прекратить наступление
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 января 2026

США сообщили о ликвидации опасного террориста в Сирии