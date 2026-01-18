Армия Сирии взяла под контроль крупные месторождения нефти и газа
время публикации: 18 января 2026 г., 08:58 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 09:02
Сирийские войска, ведущие бои с курдскими вооруженными формированиями, взяли под контроль нефтяное месторождение "Омар" (крупнейшее в Сирии) и газовое месторождение "Коноко" на востоке страны.
Об этом 18 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в сфере безопасности.
Оба объекта имеют стратегическое значение. В прошлые годы в районе месторождения "Коноко" размещались силы коалиции под руководством США, и объект не раз становился целью атак беспилотников.