Ближний Восток

Отчет медиков о ситуации в Иране: 16500 погибших, сотни тысяч раненых

Иран
Оппозиция
время публикации: 18 января 2026 г., 15:14 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 15:17
Отчет медиков о ситуации в Иране: 16500 погибших, сотни тысяч раненых
AP Photo/Vahid Salemi

Отчет, подготовленный иранскими медиками и цитируемый изданием The Sunday Times, утверждает, что при подавлении массовых оппозиционных выступлений в Иране были убиты по меньшей мере 16500 человек, более 330000 были ранены. Сведения было получены через терминалы Starlink.

Медицинские специалисты по всему Ирану говорят, в частности об огнестрельных ранениях, и тяжелых травмах глаз, часто влекущих за собой пожизненную слепоту. Профессор иранского происхождения Амир Параста, возглавляющий один из медицинских центров Мюнхена отмечает, что раны нанесены боевым оружием, причем силы режима целятся в грудь, шею и голову.

В тегеранский офтальмологический центр "Нур" поступили 7000 пострадавших с поражением глаз. По словам одного из источников, только за одну ночь в Тегеране было проведено 800 операций по удалению глаза. Причиной этих ранений часто становятся дробовики, но власти задействуют и автоматы Калашникова, и пулеметы, в том числе – на мобильных платформах.

Общее число пострадавших оценивается в 330000-360000 человек. В больницах не хватает крови для переливания. При этом множество раненых, опасаясь репрессий властей, избегают медицинских учреждений. Авторы отчета называют это "геноцидом под покровом темноты", поскольку интернет в Иране остается выключенным.

17 января верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи заявил о тысячах погибших в результате беспорядков в Иране. Ответственность за ситуацию в стране он возложил на США и лично Дональда Трампа.

Ближний Восток
