Ближний Восток

СМИ: армия Сирии продвигается в курдские районы, CENTCOM призвал прекратить наступление

Сирия
Centcom
Курды
время публикации: 18 января 2026 г., 06:24 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 06:28
СМИ: армия Сирии продвигается в курдские районы, CENTCOM призвал прекратить наступление
AP Photo/Ghaith Alsayed

Сирийские СМИ сообщили, что правительственные силы Сирии продолжают наступление на севере страны и заняли ряд объектов, которые ранее находились под контролем курдских сил.

Утверждается, что сирийская армия взяла город Ат-Табка и объекты инфраструктуры в районе плотины на Евфрате к западу от Ар-Ракки. При этом курдские структуры публично не подтверждали потерю контроля над этими ключевыми пунктами.

На фоне сообщений о продвижении сирийских войск командующий Центральным командованием ВС США адмирал Брэд Купер заявил, что сирийским силам следует прекратить любые наступательные действия в районах между Алеппо и Ат-Табкой, подчеркнув важность деэскалации и координации в борьбе против ИГ.

Ближний Восток
