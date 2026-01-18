СМИ: армия Сирии продвигается в курдские районы, CENTCOM призвал прекратить наступление

Сирийские СМИ сообщили, что правительственные силы Сирии продолжают наступление на севере страны и заняли ряд объектов, которые ранее находились под контролем курдских сил.

Утверждается, что сирийская армия взяла город Ат-Табка и объекты инфраструктуры в районе плотины на Евфрате к западу от Ар-Ракки. При этом курдские структуры публично не подтверждали потерю контроля над этими ключевыми пунктами.

На фоне сообщений о продвижении сирийских войск командующий Центральным командованием ВС США адмирал Брэд Купер заявил, что сирийским силам следует прекратить любые наступательные действия в районах между Алеппо и Ат-Табкой, подчеркнув важность деэскалации и координации в борьбе против ИГ.