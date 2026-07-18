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Ближний Восток

СМИ: беспилотник взорвался в Южном Ливане

Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 18 июля 2026 г., 21:36 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 21:42
Ayal Margolin/FLASH90

Вечером 18 июля ливанские СМИ сообщили о взрыве беспилотника в районе деревни Заутар аль-Шаркия в округе Набатия в Южном Ливане.

На данный момент неизвестно, что было объектом удара по ливанской территории.

Ранее сообщалось, что один ливанский военнослужащий погиб, еще двое (офицер и солдат) получили ранения в результате взрыва армейского автомобиля в городе Мансури на юге Ливана.

По предварительным данным, причиной взрыва стал "неопознанный предмет", возможно, речь идет о взрывном устройстве.

В армии заявили, что расследование инцидента продолжается, и не предоставили других подробностей.

Ближний Восток
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