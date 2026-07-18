СМИ: беспилотник взорвался в Южном Ливане
время публикации: 18 июля 2026 г., 21:36 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 21:42
Вечером 18 июля ливанские СМИ сообщили о взрыве беспилотника в районе деревни Заутар аль-Шаркия в округе Набатия в Южном Ливане.
На данный момент неизвестно, что было объектом удара по ливанской территории.
Ранее сообщалось, что один ливанский военнослужащий погиб, еще двое (офицер и солдат) получили ранения в результате взрыва армейского автомобиля в городе Мансури на юге Ливана.
По предварительным данным, причиной взрыва стал "неопознанный предмет", возможно, речь идет о взрывном устройстве.
В армии заявили, что расследование инцидента продолжается, и не предоставили других подробностей.