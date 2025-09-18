x
18 сентября 2025
|
последняя новость: 14:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 сентября 2025
|
18 сентября 2025
|
последняя новость: 14:20
18 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иранский чиновник, курировавший "полицию нравов", избежал казни за гомосексуальные отношения

Суд
Иран
время публикации: 18 сентября 2025 г., 13:14 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 13:19
Иранский чиновник, курировавший "полицию нравов", избежал казни за гомосексуальные отношения
AP Photo/Vahid Salemi

Сайт иранской оппозиции Iran International рассказывает о приговоре, вынесенном бывшему главе отделения министерства культуры и исламского наставления в провинции Гилян Резе Сегати. Чиновник также курировал действия "полиции нравов".

Сегати был признан виновным в сексуальной активности однополого характера и приговорен к году тюремного заключения и 100 ударам хлыстом. Его партнер проведет за решеткой два года. Им удалось избежать смертной казни, поскольку не был доказан факт проникновения.

Начало скандалу было положено в 2023 году, когда в интернете стало распространяться видео, запечатлевшее чиновника, развлекавшегося с другим мужчиной. После публикации Сегати пришлось подать в отставку.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 июля 2023

Высокопоставленный иранский чиновник был запечатлен с любовником
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 февраля 2022

В Иране двое мужчин казнены за гомосексуальную связь