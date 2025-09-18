Иранский чиновник, курировавший "полицию нравов", избежал казни за гомосексуальные отношения

Сайт иранской оппозиции Iran International рассказывает о приговоре, вынесенном бывшему главе отделения министерства культуры и исламского наставления в провинции Гилян Резе Сегати. Чиновник также курировал действия "полиции нравов".

Сегати был признан виновным в сексуальной активности однополого характера и приговорен к году тюремного заключения и 100 ударам хлыстом. Его партнер проведет за решеткой два года. Им удалось избежать смертной казни, поскольку не был доказан факт проникновения.

Начало скандалу было положено в 2023 году, когда в интернете стало распространяться видео, запечатлевшее чиновника, развлекавшегося с другим мужчиной. После публикации Сегати пришлось подать в отставку.