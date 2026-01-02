x
02 января 2026
Ближний Восток

Штат UNIFIL сокращен на 1800 человек

Ливан
ООН
время публикации: 02 января 2026 г., 08:01 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 08:03
Штат UNIFIL сокращен на 1800 человек
AP Photo/Mohammed Zaatari

С ноября 2025 года Ливан покинули более 1800 военнослужащих контингента Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) из общего числа в 10500 человек.

Еще 300 военнослужащих контингента покинут Ливан к маю 2026 года.

Пресс-секретарь UNFIL Кэндис Арделл сообщила агентству "Синьхуа", что сокращение контингента связано с урезанием бюджетов ООН, а не с решением о преждевременном роспуске.

Напомним, что в августе 2025 году Совбез ООН принял решение о последнем продлении мандата UNIFIL до декабря 2026 года, после чего начнется постепенное расформирование контингента до конца 2027 года.

Ближний Восток
