Опрос "Mаарива": после встречи Нетаниягу с Трампом "Ликуд" восстанавливает позиции

Согласно еженедельному пятничному опросу, проведенному компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партии действующей коалиции набрали бы 52 мандата.

При этом "Ликуд" набирает два дополнительных мандата по сравнению с прошлой неделей и с 27 мандатами остается крупнейшей фракцией Кнессета. У партии "Беннет 2026" – 19 мандатов.

Партии "Демократим", "Яшар", НДИ и "Оцма Йегудит" набирают по 10 мандатов каждая, у "Еш Атид" – 9 мандатов, у ШАС – 8, у "Яадут а-Тора" – 7, у ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов.

Партии "Милуимниким", "Ционут Датит", "Кахоль Лаван" и БАЛАД не преодолевают электоральный барьер.