Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 2 января, температура немного понизится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Временами возможны дожди, преимущественно слабые.

В Иерусалиме – 8-12 градусов, в Тель-Авиве – 13-17, в Хайфе – 11-16, в Эйлате – 13-21, в Беэр-Шеве – 8-15, на побережье Мертвого моря – 11-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-17, в Ариэле – 10-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-17, на Голанских высотах – 7-13.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 80-240 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В субботу-четверг – без осадков, малооблачно. Температура постепенно немного повысится.