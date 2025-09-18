Саудовская Аравия и ядерный Пакистан заключили договор о совместной обороне

Наследник престола Саудовской Аравии принц Мухуммад бин Салман и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф по итогам прошедших в Эр-Рияде переговоров подписали Соглашение о совместной стратегической обороне.

Как сообщается, договор направлен на укрепление безопасности двух стран, обеспечение безопасности и мира в регионе и в мире. Любое нападение на одну из сторон будет рассматриваться как нападение на оба государства.

Пакистан – член ядерного клуба. С Саудовской Аравией его связывают тесные экономические и религиозные отношения. Королевство также помогало Пакистану с реализацией ядерной программы, однако неясно, распространяется ли нынешний договор на ядерное оружие.

Отметим, что подписание соглашение последовало через несколько дней после того, как Израиль нанес удар по территории Катара, где скрывается руководство ХАМАСа. Договор о коллективной безопасности после этого заключили и члены Совета сотрудничества государств Залива, в который также входит Саудовская Аравия.