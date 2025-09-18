x
18 сентября 2025
18 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Саудовская Аравия и ядерный Пакистан заключили договор о совместной обороне

Международные соглашения
Саудовская Аравия
Пакистан
время публикации: 18 сентября 2025 г., 12:28 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 12:35
Саудовская Аравия и ядерный Пакистан заключили договор о совместной обороне
Agencia Saudí de Prensa via AP

Наследник престола Саудовской Аравии принц Мухуммад бин Салман и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф по итогам прошедших в Эр-Рияде переговоров подписали Соглашение о совместной стратегической обороне.

Как сообщается, договор направлен на укрепление безопасности двух стран, обеспечение безопасности и мира в регионе и в мире. Любое нападение на одну из сторон будет рассматриваться как нападение на оба государства.

Пакистан – член ядерного клуба. С Саудовской Аравией его связывают тесные экономические и религиозные отношения. Королевство также помогало Пакистану с реализацией ядерной программы, однако неясно, распространяется ли нынешний договор на ядерное оружие.

Отметим, что подписание соглашение последовало через несколько дней после того, как Израиль нанес удар по территории Катара, где скрывается руководство ХАМАСа. Договор о коллективной безопасности после этого заключили и члены Совета сотрудничества государств Залива, в который также входит Саудовская Аравия.

Ближний Восток
