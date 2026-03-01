В Иране объявлен 40-дневный траур
время публикации: 01 марта 2026 г., 04:27 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 05:07
После подтверждения гибели Али Хаменеи в Иране были объявлены 40-дневный траур и нерабочая неделя.
Над мечетью имама Резы в Мешхеде после гибели Хаменеи поднимают черный "флаг траура".
Ранее государственное иранское телевидение объявило: верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб.
По данным агентства Tasnim, Хаменеи был убит в результате авиаудара по его офису утром 28 февраля.