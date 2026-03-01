В Иране объявлен 40-дневный траур

После подтверждения гибели Али Хаменеи в Иране были объявлены 40-дневный траур и нерабочая неделя.

Над мечетью имама Резы в Мешхеде после гибели Хаменеи поднимают черный "флаг траура".

Ранее государственное иранское телевидение объявило: верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб.

По данным агентства Tasnim, Хаменеи был убит в результате авиаудара по его офису утром 28 февраля.