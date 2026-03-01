x
После ликвидации Хаменеи в Иране впервые собрался "совет трех"

время публикации: 01 марта 2026 г., 23:24 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 23:27
После ликвидации Хаменеи в Иране впервые собрался "совет трех"
AP Photo/Hadi Mizban

Иранские власти сообщили о проведении заседания временной руководящей коллегии, которая должна исполнять функции верховного лидера до избрания преемника. Речь идет о предусмотренном иранской конституцией механизме "совета трех": президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эджеи и представитель Совета стражей конституции.

СМИ пишут, что в качестве третьего члена коллегии фигурирует аятолла Алиреза Арафи (как представитель Совета стражей). Состав и полномочия временного органа уточняются на фоне военного кризиса и продолжающихся ударов.

Агентство Reuters сообщает, что ветеран иранской политики Али Лариджани в последние часы стал ключевым "кризисным менеджером" и объявил о формировании временной структуры управления в переходный период, пока Ассамблея экспертов не выберет нового верховного лидера.

