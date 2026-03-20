Новая Версия Сайта
Ближний Восток

Иранские БПЛА атаковали НПЗ в Кувейте

Война с Ираном
Нефть и газ
время публикации: 20 марта 2026 г., 07:16 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 07:22
KNPC via AP

Утром 20 марта нефтеперерабатывающий завод Эль-Ахмади, принадлежащей Кувейтской нефтяной корпорации, подвергся ударам иранскими беспилотниками, в результате чего возникли пожары, сообщает кувейтское агентство Kuna.

Сведений о пострадавших не поступало.

Пожарные привлечены к тушению пламени.

Функционирование части мощностей на НПЗ было приостановлено.

Минувшей ночью из Ирана ракетами и ударными беспилотниками также были атакованы цели в ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейне, Ираке.

21-й день войны "Рычание льва": атаки из Ирана и Ливана, удары по Тегерану и Парчину