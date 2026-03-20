Иранские БПЛА атаковали НПЗ в Кувейте

Утром 20 марта нефтеперерабатывающий завод Эль-Ахмади, принадлежащей Кувейтской нефтяной корпорации, подвергся ударам иранскими беспилотниками, в результате чего возникли пожары, сообщает кувейтское агентство Kuna.

Сведений о пострадавших не поступало.

Пожарные привлечены к тушению пламени.

Функционирование части мощностей на НПЗ было приостановлено.

Минувшей ночью из Ирана ракетами и ударными беспилотниками также были атакованы цели в ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейне, Ираке.