Иранские БПЛА атаковали НПЗ в Кувейте
время публикации: 20 марта 2026 г., 07:16 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 07:22
Утром 20 марта нефтеперерабатывающий завод Эль-Ахмади, принадлежащей Кувейтской нефтяной корпорации, подвергся ударам иранскими беспилотниками, в результате чего возникли пожары, сообщает кувейтское агентство Kuna.
Сведений о пострадавших не поступало.
Пожарные привлечены к тушению пламени.
Функционирование части мощностей на НПЗ было приостановлено.
Минувшей ночью из Ирана ракетами и ударными беспилотниками также были атакованы цели в ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейне, Ираке.