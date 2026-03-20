20 марта 2026
Ближний Восток

США объявили награду за информацию о высокопоставленных представителях КСИР

время публикации: 20 марта 2026 г., 21:32 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 22:03
Госдепартамент США объявил о награде до 10 миллионов долларов за информацию о каждом из нескольких высокопоставленных представителей Корпус стражей исламской революции.

Как сообщает программа Rewards for Justice, речь идет о сведениях, которые могут помочь идентифицировать или задержать указанных лиц. Ведомство призвало направлять информацию, подчеркнув, что это может дать право на денежное вознаграждение и возможное переселение.

В опубликованном списке фигурируют Ахмад Вахиди, Али Абдоллахи, Саид Агахаджани, Хамидреза Лашгариан и Маджид Хадеми.

