21 января 2026
21 января 2026
Ближний Восток

Власти Сирии предоставили курдам четыре дня на принятие условий соглашения

Сирия
Курды
время публикации: 21 января 2026 г., 10:04 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 10:10
Власти Сирии предоставили курдам четыре дня на принятие условий соглашения
AP Photo/Ghaith Alsayed

Канцелярия президента Сирии Ахмада аш-Шараа сообщила о достижении новых договоренностей с лидером "Сирийских демократических сил" Мазлумом Абди. Они касаются провинции аль-Хасаке, куда, несмотря на заключенное несколько дней назад соглашение, вошла сирийская армия.

Власти согласились предоставить СДС четыре дня на консультации, цель которых – разработать план интеграции курдских районов в сирийское государство. В случае достижения соглашения сирийская армия не будет входить в центр городов Аль-Хасаке и Камишли, однако займет их окраины.

Сирийская армия не станет занимать и курдские деревни – здесь будут действовать исключительно силы безопасности, сформированные в регионе. Военная и полицейская структура СДС войдут в состав правительственной армии и подразделений министерства внутренних дел.

Абди предложит своих кандидатов на посты заместителя министра обороны и губернатора провинции аль-Хасаке, назовет курдских представителей в парламенте. Гражданские институты также будут интегрированы в государственные структуры.

Культурные, языковые и гражданские права курдов будут обеспечены.

Ближний Восток
