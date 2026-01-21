Эмиссар Трампа: "Союз США и курдов утратил свою цель"

Специальный представитель президента США Том Баррак заявил, что после формирования в Сирии дружественного правительства американский союз с курдами лишился своей основной цели – противостояния террористической группировки "Исламское государство".

"Первоначальной задачей "Союза демократических сил" была борьба с ИГ. Эта задача утратила свое значение. Дамаск готов взять на себя ответственность в сфере безопасности и способен это сделать. Это касается и контроля над лагерями и тюрьмами, где содержатся представители ИГ", – сообщил он.

Эмиссар Трампа заявил, что договор между СДС и центральными властями предоставляет курдам возможность интеграции в сирийское государство, получения всех гражданских и культурных прав, участия в политической жизни. "Для курдов это величайший шанс", – добавил он.

Во время гражданской войны курды при поддержке США создали на северо-востоке Сирии автономный район, участвуя в борьбе как с ИГ, так и с войсками Башара Асада. Однако попытка военного противостояния с новыми властями окончилась неудачей. Курдам пришлось подписать соглашение, ликвидирующее автономию.