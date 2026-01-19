Подробности соглашения между правительством Сирии и СДС: курдам пришлось признать поражение
Президент Сирии Ахмад аш-Шараа представил текст соглашения, заключенного между правительством и "Сирийскими демократическими силами". Документ зафиксировал поражение курдских ополченцев в боях с правительственными войсками.
Курдские ополченцы должны быть отведены на восток от реки Евфрат, которую силам режима удалось форсировать. После необходимых проверок они будут на индивидуальной основе включены в армейские и полицейские структуры, с сохранением званий и предоставлением материально-технического обеспечения. Это означает роспуск курдских сил самообороны.
Административная и военная власть в провинциях Дейр аз-Зур и Ракка перейдет к центральному правительству. Служащие общественного сектора будут приняты на работу в соответствующие министерства. Власти берут на себя обязательство не наносить ущерба бойцам СДС и сотрудникам курдской администрации.
Провинция аль-Хасаке перейдет под административный контроль властей, общественные институты присоединят к правительственным структурам. Президент назначит кандидата на пост губернатора, который гарантирует привлечение местных жителей к процессу управления.
Под контроль властей переходят пограничные переходы и месторождения нефти и газа. Охранять их будет сирийская армия. Этот шаг призван обеспечить, что пользоваться плодами добычи будут все граждане Сирии.
Властям будут переданы тюрьмы и лагеря, где содержатся боевики "Исламского государства" и их семьи. Из города Кобани (Айн аль-Араб) выведут войска обеих сторон, силы безопасности будут сформированы из местных жителей.
Из рядов СДС будут исключены все иностранные боевики, а также члены Рабочей партии Курдистана.
Отдельный президентский указ гарантирует особый статус курдского языка, культурные права курдов, юридические и гражданские права лиц без регистрации, сообщает агентство SANA.