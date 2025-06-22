Глава МАГАТЭ представил СБ ООН данные о состоянии ядерных объектов Ирана после ударов США
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси представил Совету безопасности ООН обновленные данные о состоянии ядерных объектов Ирана после атаки США.
По его словам, на объекте Фордо, на котором осуществлялось обогащение урана до 60%, видны кратеры, указывающие на использование США проникающих боеприпасов, что согласуется с заявлениями США. "В настоящее время никто, включая МАГАТЭ, не в состоянии оценить ущерб, причиненный подземным структурам Фордо".
Гросси сообщил, что на ядерном объекте в Исфахане повреждены здания, связанные с процессом конверсии урана. По всей видимости, оказались завалены входы в туннели, используемые для хранения обогащенного урана.
Повреждения в Натанзе также соответствуют заявлению США о применении там противобункерных бомб.
Глава МАГАТЭ отметил, что на всех трех атакованных объектах не было зафиксировано повышения уровня радиации.