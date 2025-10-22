x
22 октября 2025
22 октября 2025
Ближний Восток

В Бейруте предстал перед судом Фадель Шакер – джихадист и поп-звезда

Ливан
Ислам
время публикации: 22 октября 2025 г., 12:49 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 12:55
В Бейруте предстал перед судом Фадель Шакер – джихадист и поп-звезда
AP Photo/Bilal Hussein

Ливанский певец и суннитский боевик Фадель Шакер, который 5 октября сдался властям в лагере палестинских беженцев Айн аль-Хильве после того, как 12 лет скрывался от правосудия, впервые предстал перед судом Бейрута.

В начале 2000-х годов Шакер был настоящей поп-звездой, однако в последующие годы попал под влияние радикального суннитского богослова Ахмада аль-Асира. В июне 2013 года в Сидоне произошла перестрелка между джихадистами и ливанской армией, погибли 18 солдат.

В этих событиях участвовал и Фадель. В интернете появился видеоролик, на котором он называет солдат свиньями и собаками, а также говорит: "У нас есть два ваших гниющих трупа, похищенных вчера".

После этого ему пришлось спрятаться в лагере палестинских беженцев, ему было предъявлено обвинение в пособничестве террористам и в 2020 году Шакер был заочно приговорен к 22 годам лишения свободы. В рамках соглашения с ливанскими властями этот приговор был отменен и назначен повторный суд.

