Глава МИД Ирана: "Тегеран не продавал БПЛА ни России, ни Украине"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу "Аль-Арабия" отверг обвинения в продаже беспилотников и технологии их производства России.

"Заявление Польши о том, что она сбила иранский беспилотник, запущенный Россией, ложное и бездоказательное", – заявил Аракчи, добавив, что его страна "не поставляла беспилотники ни России, ни Украине".

Днем ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорски резко раскритиковал продажу Ираном боевых дронов России и призвал Тегеран сосредоточиться на внутренних проблемах. "Не стоило продавать России дроны и лицензии на их производство после начала агрессии против Украины", – написал глава МИД Польши в своем Х-блоге.

Днем ранее Аракчи написал на польском языке пост, в котором заявил, что БПЛА, выставленный в британском парламенте, не является иранским. "Это жалкая сцена, инсценированная лобби Израиля и его спонсорами", – написал он.