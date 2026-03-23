Ближний Восток

Иран сообщил об ударе по радиопередатчику в Бендер-Аббасе, один человек убит

Война с Ираном
время публикации: 23 марта 2026 г., 01:40 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 01:44
В Бендер-Аббасе (архивное фото, 2025 год)
Iranian Presidency Office via AP

Иранские СМИ сообщили, что в Бендер-Аббасе, на юге Ирана, был атакован радиопередатчик регионального центра телерадиовещания.

По утверждению иранской стороны, удар был нанесен по 100-киловаттному AM-передатчику центра "Голос и телевидение Персидского залива", ответственность за атаку Тегеран возлагает на США и Израиль.

Согласно этим сообщениям, в результате удара погиб один из сотрудников охраны объекта, еще один человек получил ранения. Иранские власти заявляют, что, несмотря на атаку, вещание регионального центра продолжается в обычном режиме.

