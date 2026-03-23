Источники: к югу от Багдада атакована штаб-квартира группировки "Катаиб Хизбалла"

Иракские источники передают, что в ночь на 23 марта американские ВВС нанесли удар по штаб-квартире шиитской проиранской группировки "Катаиб Хизбалла" в Джарф ас-Сахаре, к югу от Багдада.

Причинен значительный ущерб. Сведения о последствиях атаки уточняются.

Ранее сообщалось о взрывах в районе американской военной базы "Виктория", недалеко от аэропорта Багдада (Ирак). Обстрел, по всей видимости, осуществили боевики одной из проиранских милиций.