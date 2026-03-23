"Аль-Маядин": ВВС ЦАХАЛа вновь атаковали цели в Бейруте, в четвертый раз за день
время публикации: 23 марта 2026 г., 23:31 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 23:35
Ливанский канал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в южной части Бейрута. Отмечается, что это четвертая волна атак на цели в столице Ливана за сегодняшний день.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о начале новой волны авиаударов по объектам террористической группировки "Хизбалла" в Бейруте.