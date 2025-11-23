x
23 ноября 2025
Ближний Восток

Глава разведки Ирана: "Враги готовят покушение на аятоллу Хаменеи"

время публикации: 23 ноября 2025 г., 09:37 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 09:55
Глава разведки Ирана: "Враги готовят покушение на аятоллу Хаменеи"
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Министр по делам разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил, что "враги Исламской республики" готовят покушение на верховного лидера Исламской революции аятоллу Али Хаменеи с тем, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

"Верховный лидер – оплот Исламской республики. Поэтому враги и целят в него. Речь идет о покушениях и других враждебных атаках, которые, возможно, исходят и с территории самого Ирана", – заявил он, не предоставив никаких дополнительных деталей.

Напомним, что в июне 2025 года, после того, как Хаменеи объявил о "победе" Ирана в 12-дневной войне, президент США Дональд Трамп сообщил: США знали, где скрывается Верховный лидер, но пока решили его не убивать.

Аятолле Али Хаменеи 86 лет, он руководит Ираном с 1989 года. В западных СМИ периодически появляется информация о его болезни, однако Хаменеи пережил уже нескольких своих потенциальных преемников. Его уход с политической арены станет для Ирана серьезным кризисом.

