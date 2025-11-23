Глава разведки Ирана: "Враги готовят покушение на аятоллу Хаменеи"

Министр по делам разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил, что "враги Исламской республики" готовят покушение на верховного лидера Исламской революции аятоллу Али Хаменеи с тем, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

"Верховный лидер – оплот Исламской республики. Поэтому враги и целят в него. Речь идет о покушениях и других враждебных атаках, которые, возможно, исходят и с территории самого Ирана", – заявил он, не предоставив никаких дополнительных деталей.

Напомним, что в июне 2025 года, после того, как Хаменеи объявил о "победе" Ирана в 12-дневной войне, президент США Дональд Трамп сообщил: США знали, где скрывается Верховный лидер, но пока решили его не убивать.

Аятолле Али Хаменеи 86 лет, он руководит Ираном с 1989 года. В западных СМИ периодически появляется информация о его болезни, однако Хаменеи пережил уже нескольких своих потенциальных преемников. Его уход с политической арены станет для Ирана серьезным кризисом.