"Готов к аресту или расстрелу". NYT: Козак на второй день войны отказался выполнять приказ Путина

Бывший замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, по данным The New York Times, в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину вступил в резкий спор с Владимиром Путиным и отказался выполнять его указание потребовать от Киева капитуляции.

Как пишет NYT со ссылкой на источники, Козак сказал, что не понимает, чего Путин добивается вторжением, а когда разговор накалился, заявил, что готов "к аресту или расстрелу" за отказ.

Собеседники издания утверждают, что Путин поручил Козаку донести до украинской стороны, что Россия будет вести переговоры только о капитуляции. По версии NYT, в какой-то момент Путин включил громкую связь, и спор могли слышать высокопоставленные сотрудники администрации президента. Козак, по всей видимости, об этом не знал.

В публикации отмечается, что к концу разговора Козак все же согласился передать требования России и связался с представителями украинской стороны, однако Киев отверг эти условия.

Козак потерял влияние в Кремле после того, как выступал за прекращение боевых действий и запуск переговоров, а часть его украинского направления была передана другим чиновникам.