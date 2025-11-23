Суд хуситов в Сане приговорил 17 "шпионов" к расстрелу

Суд в Сане, столице Йемена, контролируемый режимом "Аснар Аллах" (хуситами), приговорил 17 обвиняемых к публичному расстрелу за "шпионаж в пользу британских, американских и израильских врагов".

Приговор был вынесен через две недели после ареста подозреваемых.

Кроме того, тот же суд приговорил двоих обвиняемых к тюремному заключению сроком от 3 до 10 лет. Еще двое были оправданы.

8 ноября министерство внутренних дел хуситов заявило, что "раскрыта шпионская сеть, действовавшая под руководством ЦРУ, "Мосада" и саудовской разведки". По утверждению хуситов, "штаб" снабжал шпионов передовым оборудованием, а сами шпионы были обучены офицерами США, Израиля и Саудовской Аравии на территории Саудовской Аравии. Кроме того, хуситы утверждают, что шпионские ячейки вели наблюдение за инфраструктурой Йемена, его гражданскими лидерами, военным руководством и руководством служб безопасности.