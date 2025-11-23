x
23 ноября 2025
|
последняя новость: 11:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 ноября 2025
|
23 ноября 2025
|
последняя новость: 11:00
23 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Суд хуситов в Сане приговорил 17 "шпионов" к расстрелу

Судебные решения
Йемен
Хуситы
время публикации: 23 ноября 2025 г., 03:02 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 05:53
Суд хуситов в Сане приговорил 17 "шпионов" к расстрелу
AP Photo/Hani Mohammed

Суд в Сане, столице Йемена, контролируемый режимом "Аснар Аллах" (хуситами), приговорил 17 обвиняемых к публичному расстрелу за "шпионаж в пользу британских, американских и израильских врагов".

Приговор был вынесен через две недели после ареста подозреваемых.

Кроме того, тот же суд приговорил двоих обвиняемых к тюремному заключению сроком от 3 до 10 лет. Еще двое были оправданы.

8 ноября министерство внутренних дел хуситов заявило, что "раскрыта шпионская сеть, действовавшая под руководством ЦРУ, "Мосада" и саудовской разведки". По утверждению хуситов, "штаб" снабжал шпионов передовым оборудованием, а сами шпионы были обучены офицерами США, Израиля и Саудовской Аравии на территории Саудовской Аравии. Кроме того, хуситы утверждают, что шпионские ячейки вели наблюдение за инфраструктурой Йемена, его гражданскими лидерами, военным руководством и руководством служб безопасности.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 ноября 2025

Хуситы сообщили о прекращении военных действий против Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 ноября 2025

МВД хуситов: раскрыта шпионская сеть, действовавшая по указке ЦРУ, "Мосада" и саудовской разведки