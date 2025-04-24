x
24 апреля 2025
|
последняя новость: 10:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 апреля 2025
|
24 апреля 2025
|
последняя новость: 10:20
24 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Аш-Шарк": посредники представят новый, "сбалансированный" план по Газе

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
Израиль
время публикации: 24 апреля 2025 г., 09:22 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 09:32
"Аш-Шарк": посредники представят новый, "сбалансированный" план по Газе
AP Photo/Jehad Alshrafi

Саудовский телеканал "Аш-Шарк", ссылаясь на источники, информированные о ходе переговоров между Израилем и ХАМАСом, рассказывает, что посредники подготовили новое компромиссное предложение и представят его в ближайшие дни.

Отмечается, что эта инициатива носит сбалансированный характер, учитывая требования обеих сторон. В документе говорится о полном прекращении военных действий между Израилем и палестинской группировкой сроком на пять лет и полном выводе ЦАХАЛа из сектора Газы.

Предложение предусматривает освобождение всех израильских заложников одной группой в обмен на установленное количество палестинских заключенных. Блокада сектора Газы будет снята и начнется восстановление анклава после военных действий.

Также сообщается, что будет выполнено израильские требования, касающиеся оружия группировок, а ХАМАС не будет участвовать в управлении сектором Газой. Будет возобновлен процесс палестинского национального примирения.

Управление сектором предлагается передать кабинету из 15 технократов, не связанных с теми или иными палестинскими движениями. Он будет обладать полномочиями для управления Газой, а также осуществлять наблюдение за восстановлением сектора.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 24 апреля 2025

"Аль-Маджалла" публикует черновик соглашения из 12 пунктов между Израилем и ХАМАСом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 апреля 2025

UNRWA сообщает об антисанитарии в лагерях перемещенных лиц в секторе Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 23 апреля 2025

Аббас призвал ХАМАС вернуть всех израильских заложников