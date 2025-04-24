"Аш-Шарк": посредники представят новый, "сбалансированный" план по Газе

Саудовский телеканал "Аш-Шарк", ссылаясь на источники, информированные о ходе переговоров между Израилем и ХАМАСом, рассказывает, что посредники подготовили новое компромиссное предложение и представят его в ближайшие дни.

Отмечается, что эта инициатива носит сбалансированный характер, учитывая требования обеих сторон. В документе говорится о полном прекращении военных действий между Израилем и палестинской группировкой сроком на пять лет и полном выводе ЦАХАЛа из сектора Газы.

Предложение предусматривает освобождение всех израильских заложников одной группой в обмен на установленное количество палестинских заключенных. Блокада сектора Газы будет снята и начнется восстановление анклава после военных действий.

Также сообщается, что будет выполнено израильские требования, касающиеся оружия группировок, а ХАМАС не будет участвовать в управлении сектором Газой. Будет возобновлен процесс палестинского национального примирения.

Управление сектором предлагается передать кабинету из 15 технократов, не связанных с теми или иными палестинскими движениями. Он будет обладать полномочиями для управления Газой, а также осуществлять наблюдение за восстановлением сектора.