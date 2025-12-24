Эксперты ООН призывают Иран отменить казнь оппозиционной активистки

Группа экспертов ООН по правам человека и около 400 активисток со всего мира обратились к властям Исламской республики Иран с призывом не допустить приведения в исполнение смертного приговора, вынесенного Захре Шахбаз Табари.

Как сообщает сайт иранской оппозиции Iran International, в октябре суд признал Табари виновной в вооруженном восстании и приговорил к высшей мере наказания. Основанием для приговора стал обнаруженный у ней кусок ткани с надписью "Женщина. Сопротивление. Свобода" – лозунгом антиправительственных выступлений 2022 года, а также сделанная ей неопубликованная аудиозапись.

"Дело Табари демонстрирует систему злостных нарушений международного гуманитарного права в том, что касается обеспечения непредвзятости суда. Мы выступаем против применения смертной казни для слишком широко и недостаточно четко определенных нарушений, связанных с государственной безопасностью", – говорится в заявлении правозащитников.