Ближний Восток

В Иране казнены двое активистов "Исламского государства"

время публикации: 24 января 2026 г., 09:05
В Иране казнены двое активистов "Исламского государства"
В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении "двух активистов "Исламского государства", взорвавших автобус в 2023 году". Об этом сообщает "Мизан", информационное агентство судебной системы Ирана.

По данным следствия, двое боевиков заложили взрывное устройство в автобус, следовавший из Тегерана в Илам, город на границе с Ираком. В сообщении отмечается, что в результате того теракта погиб маленький ребенок, еще несколько человек получили ранения.

