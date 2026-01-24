В Иране казнены двое активистов "Исламского государства"
время публикации: 24 января 2026 г., 09:05 | последнее обновление: 24 января 2026 г., 09:12
В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении "двух активистов "Исламского государства", взорвавших автобус в 2023 году". Об этом сообщает "Мизан", информационное агентство судебной системы Ирана.
По данным следствия, двое боевиков заложили взрывное устройство в автобус, следовавший из Тегерана в Илам, город на границе с Ираком. В сообщении отмечается, что в результате того теракта погиб маленький ребенок, еще несколько человек получили ранения.