24 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Пентагон: иранская ядерная программа уничтожена

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 24 января 2026 г., 08:31 | последнее обновление: 24 января 2026 г., 08:42
Пентагон: иранская ядерная программа уничтожена
AP Photo/Kevin Wolf

Министерство войны США опубликовало документ о национальной стратегии на 2026 год. В разделе, посвященном Ирану, Пентагон вновь подтвердил, что в ходе операции "Полуночный молот" (Hammer of Midnight), в рамках которой США атаковали ядерные объекты Исламской республики, "иранская ядерная программа была полностью уничтожена".

В документе также указывается, что так называемая "ось сопротивления" Ирана фактически прекратила свое существование, в том числе благодаря операциям, которые провел ЦАХАЛ против ХАМАСа и "Хизбаллы".

Вместе с тем составители отчета отмечают, что Тегеран "преисполнен решимости восстановить" свой военный потенциал. Согласно данным американской разведки, иранские лидеры "не исключают попыток повторной разработки ядерного оружия". В документе подчеркивается, что перед США сейчас открываются "значительные возможности" для изменения архитектуры безопасности в регионе.

