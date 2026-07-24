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Ближний Восток

КСИР сообщает об ударах по американским базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании

Иран
КСИР
время публикации: 24 июля 2026 г., 14:14 | последнее обновление: 24 июля 2026 г., 14:18
КСИР сообщает об ударах по американским базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании
Yonatan Sindel/Flash90

Иранская армия заявила, что ударные беспилотники Arash атаковали топливные резервуары, крупные склады техники, склады и казармы американских войск на авиабазе "Иса" в Бахрейне.

Корреспондент агентства AFP сообщил, что утром в пятницу в Бахрейне были слышны взрывы и сирены воздушной тревоги, однако пока неясно, связаны ли эти события с атакой, о которой объявил Тегеран.

КСИР также утверждает, что нанес удары по ангарам для самолетов, объектам технического обслуживания и военным казармам на авиабазе "Аль-Азрак" в Иордании. Иорданские власти, однако, не сообщали о каких-либо ударах за последние часы.

В отдельном заявлении иранская армия сообщила о запуске беспилотников по складам американской техники в лагере Эд-Дейра, а также по объектам, где размещены американские военнослужащие, в лагерях Доха и Арифджан в Кувейте.

Корпус стражей исламской революции заявил об ударе по авиабазе Али ас-Салем в Кувейте, утверждая, что был уничтожен склад боеприпасов и американские войска понесли потери. Независимого подтверждения этим заявлениям нет.

Ближний Восток
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