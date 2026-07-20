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Ближний Восток

Иран нанес удары по американским объектам в Бахрейне и Кувейте

Иран
Война с Ираном
время публикации: 20 июля 2026 г., 16:45 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 16:45
Иран нанес удары по американским объектам в Бахрейне и Кувейте
AP Photo/Laura Rauch

Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении комбинированных ударов с применением беспилотников и баллистических ракет по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте.

По утверждению КСИР, целями стали авиабаза Сахир и Порт Халифа бин Салмана в Бахрейне, а также Кэмп-Арифджан в Кувейте. Иранцы утверждают, что атаки были осуществлены в рамках "23-й волны операции "Наср-2"".

В заявлении говорится, что пораженные объекты использовались для обслуживания американских беспилотников, подготовки военных кораблей и обеспечения сил специальных операций. КСИР утверждает, что объектам был нанесен значительный ущерб.

Иранские военные также отвергли заявление президента США Дональда Трампа о том, что у Ирана заканчиваются ракеты и беспилотники.

Независимого подтверждения информации об ударах в Кувейте и Бахрейне и нанесенном ущербе пока нет.

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