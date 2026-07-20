Иран нанес удары по американским объектам в Бахрейне и Кувейте

Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении комбинированных ударов с применением беспилотников и баллистических ракет по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте.

По утверждению КСИР, целями стали авиабаза Сахир и Порт Халифа бин Салмана в Бахрейне, а также Кэмп-Арифджан в Кувейте. Иранцы утверждают, что атаки были осуществлены в рамках "23-й волны операции "Наср-2"".

В заявлении говорится, что пораженные объекты использовались для обслуживания американских беспилотников, подготовки военных кораблей и обеспечения сил специальных операций. КСИР утверждает, что объектам был нанесен значительный ущерб.

Иранские военные также отвергли заявление президента США Дональда Трампа о том, что у Ирана заканчиваются ракеты и беспилотники.

Независимого подтверждения информации об ударах в Кувейте и Бахрейне и нанесенном ущербе пока нет.