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Ближний Восток

В Кувейте в результате иранского обстрела возник пожар на электростанции

время публикации: 19 июля 2026 г., 15:31 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 15:38
В Кувейте в результате иранского обстрела возник пожар на электростанции
AP Photo

Министерство энергетики Кувейта сообщило, что в результате иранского обстрела возник пожар на электростанции. Нанесен ущерб производственным мощностям. В результате иранской атаки пострадал и опреснительный комбинат.

Государственные СМИ Бахрейна передают, что ПВО королевства отразили воздушный удар по территории страны. Сигналы тревоги прозвучали и в столице Иордании Аммане. Система противовоздушной обороны была задействована для отражения удара по Акабе.

Тем временем, Иранская организация по атомной энергетике объявила, что американский удар по строящейся атомной электростанции Дарховейн представляет собой атаку объекта "мирной ядерной программы".

Ближний Восток
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