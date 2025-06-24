Хуситы заявили, что соглашение на них не распространяется, и они продолжат обстрелы

Представители террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что соглашение о прекращении огня между Израилем и Ираном не распространяется на них, и они продолжат ракетные обстрелы Израиля, пока продолжается война в секторе Газы.

Представитель движения хуситов Мухаммед аль-Бухейти в своем заявлении похвалил "достижения Ирана", подчеркнув, что "Ансар Аллах" не считают себя обязанными соблюдать его.

"Согласие Америки и "сионистского образования" на прекращение огня доказывает, что их убеждает только военная сила, – заявил он. – Поэтому наши военные действия против "сионистского образования" продолжатся до окончания агрессии в Газе и пока продолжается блокада сектора".